Для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трехкратная схема введения

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Инструкцию вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" дополнили трехкратной схемой введения, согласно которой третью прививку можно сделать через два месяца после второй. Об этом сообщает ТАСС.

"Трехкратное введение по схеме: первая прививка – 0,5 миллилитра в выбранный день, вторая прививка – 0,5 миллилитра через 14–21 день, третья прививка – 0,5 миллилитра через два месяца после второй прививки", – указано в инструкции.

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана центром "Вектор". Она была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат представляет собой суспензию для внутримышечного введения.

Первые 12 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона-Н" выпустили в гражданский оборот 17 декабря прошлого года. Первая серия вакцины предназначена для проведения третьей фазы клинических исследований препарата.