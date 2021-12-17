Первые 12 тыс доз вакцины "ЭпиВакКорона-Н" выпущены в гражданский оборот

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Первые 12 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона-Н" выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщается в Instagram разработчика вакцины.

"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "ЭпиВакКорона-Н" (Aurora-CoV)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что первая серия вакцины предназначена для клинических исследований третьей фазы.

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана центром "Вектор". Она была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат представляет собой суспензию для двукратного внутримышечного введения с интервалом 14–21 день.

Руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "ЭпиВакКороны-Н" от разработанной ранее "ЭпиВакКороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.