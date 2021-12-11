Участники испытаний подросткового "Спутника М" получат по 15 тыс рублей – СМИ

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Подросткам-участникам испытаний вакцины "Спутник М" выплатят по 15 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на медучреждения, на базе которых проводятся исследования.

Уточняется, что смогут получить выплату те подростки, которые пройдут полный курс вакцинации, а после этого еще пять раз сдадут кровь на иммуногенность. При этом в течение года после прививки они должны будут вести дневник вакцинации, а за их состоянием удаленно будут следить врачи.

Принять участие в исследовании могут не все. Как объяснила сотрудница одной из больниц, до этого подростку нужно сдать кровь на антитела: если они будут обнаружены, то его не допустят к испытаниям. Если же антител нет, то придется сдать еще ПЦР-тест, и ряд других анализов, в частности клинический и биохимический анализ крови.

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы. С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

