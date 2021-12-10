Более 67 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли 67 260 355 раз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводят в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По ее словам, первый компонент вакцины получили 74 189 385 раз.
За минувшие сутки в России подтвердили 30 873 случая коронавируса. В Москве выявлено 3 477 новых случаев COVID-19. На Санкт-Петербург пришлось 2 267 случаев, на Московскую область – 1 712, на Самарскую область – 746.
Массовая вакцинация от коронавируса в России проводится с 18 января 2021 года. Пациентов прививают двухкомпонентными вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".
Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России старше 18 лет, не имеющего медицинских противопоказаний.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об особенностях вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом. По его словам, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, должны привиться после ее завершения. При этом им может потребоваться введение бустерной дозы вакцины.
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