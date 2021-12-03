Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об особенностях вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Пациенты, получающие сегодня иммуносупрессивную терапию, по завершении ее [им] необходимо провести вакцинацию. Причем для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин также заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться третья доза вакцины от коронавируса.

По его словам, в настоящее время Центр имени Гамалеи продвигает эту схему вакцинации, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных, а также не допустить развития новых мутаций коронавируса в организмах таких пациентов.

