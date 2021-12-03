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Общество

12:18

Россия запросила образец "Омикрон"-штамма коронавируса

власть медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Россия запросила образец нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в ходе международного форума гражданского участия "Мы вместе" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент у России нет образца нового варианта инфекции, но запросы на его получение от других стран уже отправлены.

Министр подчеркнул, что для поступления необходимого образца "Омикрон"-штамма в РФ потребуется некоторое время.

Случаев заражения новым штаммом в России пока нет, при этом медорганизации проводят мониторинг в том числе среди возвращающихся из-за рубежа пациентов, добавил руководитель ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что избежать появления "Омикрона" в России невозможно

О случаях заражения "Омикроном" сообщили уже более 30 стран. О заболевших за последние сутки рассказали Испания, Исландия, Малайзия. Появились первые зараженные и в Нью-Йорке. По словам врачей, в ближайшие дни их число может вырасти в десятки раз.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" и без образца нового варианта инфекции.

Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с "Омикрон"-штаммом в РФ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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