Россия запросила образец "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Россия запросила образец нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в ходе международного форума гражданского участия "Мы вместе" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Он отметил, что в настоящий момент у России нет образца нового варианта инфекции, но запросы на его получение от других стран уже отправлены.
Министр подчеркнул, что для поступления необходимого образца "Омикрон"-штамма в РФ потребуется некоторое время.
Случаев заражения новым штаммом в России пока нет, при этом медорганизации проводят мониторинг в том числе среди возвращающихся из-за рубежа пациентов, добавил руководитель ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что избежать появления "Омикрона" в России невозможно
О случаях заражения "Омикроном" сообщили уже более 30 стран. О заболевших за последние сутки рассказали Испания, Исландия, Малайзия. Появились первые зараженные и в Нью-Йорке. По словам врачей, в ближайшие дни их число может вырасти в десятки раз.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" и без образца нового варианта инфекции.
Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с "Омикрон"-штаммом в РФ
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