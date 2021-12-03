Врач объяснила, как отличить заражение штаммом "Омикрон" от обычной усталости

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Отличить заражение штаммом коронавируса "Омикрон" от обычной усталости человеку без медицинского образования будет крайне сложно. Об этом предупредила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, пациенту при появлении симптома усталости следует обратиться за консультацией к специалисту.

"А дальше – искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания", – рассказала Павлова.

Эндокринолог пояснила, что коронавирус становится причиной серьезных нарушений в работе большинства систем организма. Из-за этого причины чувства усталости могут быть разными.

"Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне", – разъяснила специалист.

Врач также посоветовала при возникновении сильной усталости сдать ПЦР-тест на коронавирус.

"Так как все сейчас знают об этом симптоме, красной линией проходящем через это заболевание, все должны быть настороже и не пропустить эту историю", – порекомендовала Павлова.

Она подытожила, что единственным эффективным способом профилактики коронавируса остается вакцинация.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Медассоциация ЮАР уточняла, что главным симптомом нового варианта коронавируса является сильная усталость. При этом у заболевших не наблюдается потери вкуса или обоняния.