Россия рассматривает возможные решения на фоне появления "Омикрон"-штамма – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия рассматривает возможные решения на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова.
"Я так понимаю, что последнее было заседание Оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, Оперштаб о них объявит", – сказал дипломат.
О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Первые случаи инфицирования "Омикроном" были зафиксированы Южно-Африканской Республике. В связи с этим с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранцев из ЮАР, нескольких других стран Африки и Гонконга, где также были случаи заражения новым штаммом.
Оперштаб скоро объявит о новых ограничениях из-за штамма "Омикрон"
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