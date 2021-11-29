Российские туристы застряли в ЮАР из-за нового штамма коронавируса

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"Люди написали, что звонили в консульство в ЮАР. И там им сказали, что не ждите никакой помощи до следующей недели точно, летите сами как хотите. Это очень печально, потому что цены здесь не маленькие. Мы даже сейчас договариваемся с людьми, что в случае если мы застрянем здесь надолго, то снимем общее жилье на всех", – сказала она.
Между тем российские дипломаты заверили, что в настоящее время работают над возвращением туристов на родину.
Прямых регулярных рейсов между Россией и ЮАР нет, поэтому желающие попасть в страну россияне добираются с пересадками. Однако с 25 ноября многие авиакомпании приостановили рейсы в ЮАР, другие же перевозчики серьезно завысили цены на билеты. Из-за этого покинуть страну стало крайне затруднительно.
О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Первые случаи инфицирования "Омикроном" были зафиксированы Южно-Африканской Республике. Из-за этого авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания, Израиль, Россия и США.
Медики обеспокоены новым штаммом коронавируса
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