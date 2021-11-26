Великобритания отменяет авиасообщение с ЮАР после обнаружения нового штамма коронавируса

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Великобритания временно прекращает авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами после сообщений о выявлении в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант. Необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу", – сообщил Джавид.

Кроме ЮАР, запрет на перелеты также коснулся Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Намибии и Эсватини. Как уточнил глава британского Минздрава, прилетевшие из этих стран граждане будут обязаны соблюдать карантин.

Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание, посвященное новому штамму коронавируса из ЮАР и Ботсваны. Мероприятие состоится в пятницу, 26 ноября.

До этого случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южно-Африканской Республике. Местные исследователи не смогли точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

В частности, вирусолог Том Пикок выразил мнение, что новый штамм может быть хуже уже всех известных.