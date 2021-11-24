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Москва 24

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Общество

09:33

В Центре имени Гамалеи не видят необходимости в обновлении вакцины под штамм "Дельта"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В обновлении вакцины от коронавируса под штамм "Дельта" нет необходимости, заявил в интервью RT замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, Россия следует стратегии, согласно которой гражданам нужна третья вакцинация от COVID-19. Как заметил Логунов, она эффективно восстанавливает снижение иммунитета к 6–8-му месяцу.

Он добавил, что сейчас эффективность "Спутника V" выше, чем требования, выставленные ВОЗ. В связи с этим жестких показаний для смены вакцинных штаммов пока нет.

"И вы видите же, что и Pfizer, и Moderna пока тоже не поменяли вакцинный препарат. Но в любом случае нужно быть готовыми", – предупредил специалист.

Логунов добавил, что Центр имени Гамалеи уже получил все вакцинные штаммы, проверил их эффективность и безопасность на животных.

"Выпущены контрольные партии, которые при необходимости всегда могут быть запущены в какие-то ограниченные клинические исследования, а потом уже в практику при принятии решения, регуляторного решения о том, что смена штамма необходима", – сказал он.

Ранее глава центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна COVID-19 идет к завершению в России.

Согласно подсчетам центра, за прошлую неделю количество положительных проб снизилось до 6%, хотя ранее этот показатель составлял 11%. В свою очередь, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркнул, что это не повод расслабляться.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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