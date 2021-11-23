Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень национального иммунитета к коронавирусу в России на данный момент составляет чуть выше 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Этого недостаточно, надо наращивать темпы вакцинации", – отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%, а в 11 российских регионах он превышает 60%.

За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Наименьший темп прироста на сегодняшний день наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.

