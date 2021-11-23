Попова заявила, что ситуация по COVID-19 стабилизировалась в 34 регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация по коронавирусу стабилизировалась в 34 регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
При этом она подчеркнула, что рост заболеваемости сохраняется еще в 18 субъектах РФ.
Ранее Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве в течение последних трех недель резко падает. По его словам, динамика очень хорошая. При этом Собянин добавил, что никто не может гарантировать наступление следующей волны.
Он подчеркнул, что в Москве адекватно оценивают ситуацию с коронавирусом и ее колебания. Собянин подтвердил, что ситуация сложная, однако заверил, что она подконтрольная и управляемая.
Песков заявил, что Россию ждут новые волны пандемии коронавируса
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