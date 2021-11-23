В ВОЗ надеются, что назальные вакцины от COVID-19 покажут высокую эффективность

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что находящаяся в стадии разработки российская вакцина от коронавируса покажет высокую эффективность для предотвращения заражения, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что эффективной мерой против распространения вируса наравне с вакцинацией является ношение масок. При этом, по словам Вуйнович, вакцина не может обеспечить полную защиту от заражения.
"Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность "Дельта"-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые вакцины, включая назальные, смогут это предоставить", – сказала Вуйнович.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сроки клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть сокращены. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу должны принять специалисты. Ученый добавил, что исследования назальной формы вакцины начнутся в ближайшее время.
Также, по словам Гинцбурга, назальная вакцина позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека. Также он отметил, что у препарата пока не выявлено никаких побочных действий.
В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа
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