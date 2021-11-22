Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что дополнительно привитый назальной вакциной от коронавируса не будет переносчиком вируса. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Эксперт считает, что данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.
"У таких людей, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя", – пояснил Гинцбург.
Он добавил, что пока нет гарантий, что у привитых не оседает вирус в носоглотке и на гландах.
Ранее Гинцбург выразил мнение, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.
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