Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что дополнительно привитый назальной вакциной от коронавируса не будет переносчиком вируса. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперт считает, что данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

"У таких людей, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя", – пояснил Гинцбург.

Он добавил, что пока нет гарантий, что у привитых не оседает вирус в носоглотке и на гландах.

Ранее Гинцбург выразил мнение, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.

