Врачи заявили о сокращении длительности постковидного синдрома

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пациенты стали меньше уделять внимание постковидному синдрому, заявила "Ленте.ру" врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят", – сказала Ярцева.
По словам доктора медицинских наук, пульмонолога Александра Карабиненко, сокращение периода постковидного синдрома может быть связано с адаптацией пациентов к постепенной нагрузке и повседневной жизни в целом.
Ярцева отметила, что такие симптомы, как слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, тревога и депрессия, пугают переболевших коронавирусом людей.
"Ощущения непривычные для людей. После COVID-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят", – пояснила врач.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для минимизации риска возникновения тромбов после коронавируса следует соблюдать ряд элементарных правил. В частности, необходимо чаще двигаться и употреблять больше жидкости.
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