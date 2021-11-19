В Москве заболеваемость COVID-19 после окончания нерабочих дней снизилась на 50% – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве после окончания нерабочих дней заболеваемость COVID-19 снизилась на 50%, число госпитализаций сократилось на 45%, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время удалось освободить 1,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

"Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде", – подчеркнула вице-мэр в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Ракова подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в столице может измениться в любой момент и ухудшиться, поэтому горожанам нужно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.

Ранее Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, специалисты дополнили информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" при ее повторном введении.

До этого в Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса для защиты от коронавируса. Эксперты отмечали, что вопрос о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител является дискуссионным во всем мире.