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Экономика

17:55

Глава Минпромторга исключил массовое закрытие общепита из-за QR-кодов в РФ

власть экономика

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Глава Минпромторга Денис Мантуров полагает, что в случае принятия законопроекта об обязательных QR-кодах в России не будет массового закрытия ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать. Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей – сильно зависит от политики региона", – отметил Мантуров.

Он считает, что индивидуальным предпринимателям в данной ситуации приходится тяжелее, чем сетевым компаниям. Он добавил, что будет правильным, если региональное и федеральное правительство займет проактивную позицию по их поддержке.

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход. Понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", – сказал министр.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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