Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в РФ

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Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно проекту закона, граждане смогут пребывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.





Решение об использовании кодов и списке мест, где они будут нужны, будут принимать власти регионов.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.





Согласно еще одному законопроекту, будет устанавливаться порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Нововведения коснутся междугородных и международных перевозок.

Пассажирам необходимо будет предъявить либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного заболевания. При отсутствии данных документов будет достаточно отрицательного ПЦР.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.





В правительстве отметили, что предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что специалисты "Мосмедпарка" разрабатывают новые тесты на коронавирус, которые не будут требовать особых условий хранения. Также ожидается, что они будут просты в применении и перевозке. Кроме того, ученые выпускают реагенты и мобильные ПЦР-тесты, которые ежедневно применяют столичные медики.