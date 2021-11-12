Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно проекту закона, граждане смогут пребывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, и медотвода от вакцинации.
Решение об использовании кодов и списке мест, где они будут нужны, будут принимать власти регионов.
Согласно еще одному законопроекту, будет устанавливаться порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Нововведения коснутся междугородных и международных перевозок.
Пассажирам необходимо будет предъявить либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного заболевания. При отсутствии данных документов будет достаточно отрицательного ПЦР.
В правительстве отметили, что предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что специалисты "Мосмедпарка" разрабатывают новые тесты на коронавирус, которые не будут требовать особых условий хранения. Также ожидается, что они будут просты в применении и перевозке. Кроме того, ученые выпускают реагенты и мобильные ПЦР-тесты, которые ежедневно применяют столичные медики.
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