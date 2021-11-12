В Оперштабе назвали регионы РФ с ухудшившейся эпидобстановкой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последнюю неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась в пяти субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", – привели ее слова в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается также, что в Тыве и Калмыкии заболеваемость, наоборот, снизилась, в связи с чем их цветовая индикация сменилась с красной на ярко-оранжевую.
Ранее Голикова сообщила, что в настоящее время в России лидерами по уровню коллективного иммунитета к COVID-19 являются Москва и область, Республики Тыва и Карелия, а также Севастополь и Санкт-Петербург. По ее словам, средний уровень коллективного иммунитета по стране сегодня составляет 48,4%.
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