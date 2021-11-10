Голикова назвала регионы – лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лидерами по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу на сегодняшний день являются Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Абсолютными регионами – лидерами являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, город Москва, город Севастополь и город Санкт-Петербург", – сказала Голикова на совещании Владимира Путина с кабмином.

Вице-премьер также отметила, что практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях. Средний уровень коллективного иммунитета по стране сегодня составляет 48,4%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал пять регионов, где наблюдаются наименьшие темпы вакцинации населения от коронавируса. По его словам, к ним относятся Тульская область, Карачаево-Черкессия, Кемеровская и Ростовская области, а также Северная Осетия.

