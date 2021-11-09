В Минздраве РФ назвали регионы с наиболее низкими темпами вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал пять регионов, где наблюдаются наименьшие темпы вакцинации населения от коронавируса. По его словам, к ним относятся Тульская область, Карачаево-Черкессия, Кемеровская и Ростовская области, а также Северная Осетия.

"Это, конечно же, нужно поправить для того, чтобы каждый человек обеспечивал в том числе индивидуальную защиту от заболевания", – сказал глава Минздрава в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в российские регионы направлено около 80 миллионов доз вакцины от коронавируса. Он также добавил, что в стране продолжает наращиваться тестирование граждан на COVID-19, с этой целью развернуто свыше тысячи лабораторий.

В России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее их число пришлось на Москву – 5 287 случаев, Московскую область – 2 818, Санкт-Петербург – 2 680.

За 24 часа от коронавируса скончался 1 211 человек, выздоровели – 32 036 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 7 619 596 жителей страны.

