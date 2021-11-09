Собянин заявил, что в Москве 67% сотрудников получили второй компонент вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 67% сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, получили второй компонент вакцины от COVID-19, а 80% – первый. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, за последнюю неделю в столице записались на прививку и вакцинировались 100 000 человек.

"Вакцинация в Москве идет неплохо, сохраняется интерес граждан, но он мог быть значительно выше", – добавил мэр.

Собянин отметил, что выявляемость COVID-19 в пунктах экспресс-тестирования составляет 5%.

"Сегодня они [Пункты тестирования. – Прим. ред.] работают в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в столице продолжит совершенствоваться система QR-кодов. В данный момент такая схема применяется в музеях и театрах. По словам мэра, специалисты следят за процессом работы с QR-кодами.

