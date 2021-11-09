Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

14:51

Собянин заявил, что в Москве 67% сотрудников получили второй компонент вакцины от COVID-19

мэр Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 67% сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, получили второй компонент вакцины от COVID-19, а 80% – первый. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, за последнюю неделю в столице записались на прививку и вакцинировались 100 000 человек.

"Вакцинация в Москве идет неплохо, сохраняется интерес граждан, но он мог быть значительно выше", – добавил мэр.

Собянин отметил, что выявляемость COVID-19 в пунктах экспресс-тестирования составляет 5%.

"Сегодня они [Пункты тестирования. – Прим. ред.] работают в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в столице продолжит совершенствоваться система QR-кодов. В данный момент такая схема применяется в музеях и театрах. По словам мэра, специалисты следят за процессом работы с QR-кодами.

В РФ появилась новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать