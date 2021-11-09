В Москве продолжат совершенствовать систему QR-кодов – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система QR-кодов в Москве продолжит совершенствоваться. Об этом завяил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что за неделю в столичном регионе на 15% снизилось число случаев COVID-19, при этом на 18% упала заболеваемость пневмонией, в том числе коронавирусной.

В столице за минувшие сутки выявили 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 437 человек, на ИВЛ находятся 735 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 1 648 363 москвича.

