Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

14:54

В Москве продолжат совершенствовать систему QR-кодов – Собянин

мэр Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система QR-кодов в Москве продолжит совершенствоваться. Об этом завяил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что за неделю в столичном регионе на 15% снизилось число случаев COVID-19, при этом на 18% упала заболеваемость пневмонией, в том числе коронавирусной.

В столице за минувшие сутки выявили 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 437 человек, на ИВЛ находятся 735 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 1 648 363 москвича.

В Москве выявлено 5 287 новых случаев COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать