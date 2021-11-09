В Москве продолжат совершенствовать систему QR-кодов – Собянин

14:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система QR-кодов в Москве продолжит совершенствоваться. Об этом завяил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать", – сказал градоначальник.
Собянин отметил, что за неделю в столичном регионе на 15% снизилось число случаев COVID-19, при этом на 18% упала заболеваемость пневмонией, в том числе коронавирусной.
В столице за минувшие сутки выявили 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 437 человек, на ИВЛ находятся 735 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 1 648 363 москвича.
В Москве выявлено 5 287 новых случаев COVID-19
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