Выявляемость заболевших COVID-19 в Москве снизилась на 15% после нерабочих дней – Собянин

14:50
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Выявляемость заболевших коронавирусом в Москве за неделю снизилась на 15%, количество госпитализаций уменьшилось на 4%. Об этом в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил Сергей Собянин.
По его словам, в столице на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в особенности коронавирусной. В целом эпидемиологическая ситуация в Москве после нерабочих дней стала лучше.
"Мы видим по понедельникам обычно самый большой всплеск госпитализаций: люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме, их приходится госпитализировать. Вот объем госпитализаций меньше, чем неделю тому назад. <...> Это очень позитивная такая тенденция", – заявил мэр Москвы.
При этом решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.
"Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считай, будет принципиальной. <...> Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная", – заключил Собянин.
В столице за последние сутки выявили 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 437 человек, на ИВЛ находятся 735 пациентов. Об этом ранее сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
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