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Общество

14:50

Выявляемость заболевших COVID-19 в Москве снизилась на 15% после нерабочих дней – Собянин

мэр Москвы общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Выявляемость заболевших коронавирусом в Москве за неделю снизилась на 15%, количество госпитализаций уменьшилось на 4%. Об этом в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в столице на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в особенности коронавирусной. В целом эпидемиологическая ситуация в Москве после нерабочих дней стала лучше.

"Мы видим по понедельникам обычно самый большой всплеск госпитализаций: люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме, их приходится госпитализировать. Вот объем госпитализаций меньше, чем неделю тому назад. <...> Это очень позитивная такая тенденция", – заявил мэр Москвы.

При этом решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.

"Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считай, будет принципиальной. <...> Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная", – заключил Собянин.

В столице за последние сутки выявили 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 437 человек, на ИВЛ находятся 735 пациентов. Об этом ранее сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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