Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую – инфекционист

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Третья волна коронавируса в России переросла в четвертую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По его словам, самая неблагоприятная ситуация с инфекцией наблюдается в европейском регионе ВОЗ. Он связывает это и с ситуацией в России.

"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее россиянам сообщили единственный способ точно определить наличие коронавируса у человека. По словам Пшеничной, речь идет о тестировании.

До этого доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.