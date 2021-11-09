Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую – инфекционист

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Третья волна коронавируса в России переросла в четвертую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
По его словам, самая неблагоприятная ситуация с инфекцией наблюдается в европейском регионе ВОЗ. Он связывает это и с ситуацией в России.
"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее россиянам сообщили единственный способ точно определить наличие коронавируса у человека. По словам Пшеничной, речь идет о тестировании.
До этого доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19 в России
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