В Роспотребнадзоре объяснили, как точно определить коронавирус

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Россиянам сообщили единственный способ точно определить наличие коронавируса у человека. Его назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.

По заявлению медика, единственным точным способом определения коронавируса является тестирование.

Как пояснила эксперт, при наличии некоторых симптомов COVID-19 можно спутать с обычным гриппом или ОРВИ. В их числе – кашель, насморк и повышение температуры.

"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", – подтвердила Пшеничная.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.