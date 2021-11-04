В Роспотребнадзоре объяснили, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным

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Россиянам рассказали, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Об этом сообщила заместитель директора научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости.

Специалист объяснила, что больной больше не заразен, если получил отрицательный результат теста на COVID-19.

"В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", – подчеркнула Руженцова.

Эксперт добавила, что высокая чувствительность нынешних тестов и специальная техника позволяют свести число ложноотрицательных тестов на коронавирус к минимуму.

У некоторых пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус нельзя обнаружить с помощью мазка из носоглотки. Руженцова объяснила, что в этих случаях передача инфекции окружающим маловероятна. Кроме того, такие пациенты обычно проходят терапию в стационарах.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса в России. По его мнению, это возможно из-за поездок граждан на отдых за границу в период нерабочих дней.