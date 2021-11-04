Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса в России

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В России могут появиться новые мутации коронавируса. Такое предположение высказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. Это было сделано для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

Некоторые жителей страны использовали меры государства для отдыха за границей, обратил внимание Бутенко. В России ожидается снижение заболеваемости, но ситуация могла быть и лучше.

"Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", – подчеркнул вирусолог.

Бутенко подчеркнул, что путешествия по загранице во время пандемии увеличивают риски появления новых мутаций коронавируса в России. Вернувшиеся из таких поездок россияне могут стать источником заражения для других граждан. Вирусолог назвал подобное поведение "головотяпством".

"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам", – объяснил Бутенко.

Он добавил, что для новых мутаций вируса могут понадобиться другие меры профилактики и лечения.

Ранее ученые выявили новое опасное последствие COVID-19. Они установили, что коронавирус может вызвать поражение внутреннего уха, которое влечет проблемы с вестибулярной функцией и слухом.