Ученые выявили новое опасное последствие COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из США установили, что коронавирус может вызвать поражение внутреннего уха, которое влечет проблемы с вестибулярной функцией и слухом. Об этом сообщает Life.ru.

Такой вывод сделали исследователи из Университета Массачусетса. Они заметили, что многие пациенты с COVID-19 жаловались на те же симптомы, что и пациенты с корью, паротитом, краснухой и гепатитом. Главным образом они были связаны с шумом в ушах, головокружением и почти полной потерей слуха.

Чтобы проверить, способен ли коронавирус вывести из строя ушной лабиринт, ученые взяли образцы стволовых тканей у здоровых людей, вырастили из них нервные клетки внутреннего уха и заразили их коронавирусом. В результате опыта выяснилось, что частица SARS-CoV-2 активно прикрепляется к рецепторам ACE2, активно присутствующим на данных тканях.

В результате исследователи пришли к выводу, что вирус может попадать во внутреннее ухо через нос, например по евстахиевой трубе, артерии или прямо через ушную раковину.

Чтобы избежать возникновения серьезных проблем со слухом после перенесенного COVID-19, ученые советуют внимательно относиться к диагностике такого рода жалоб. Кроме того, следует внимательно наблюдать за слухом у рожденных в период пандемии детей, поскольку коронавирус может поразить внутреннее ухо, пока ребенок находится в утробе матери.

Ранее группа ученых выявила механизмы воздействия коронавируса на организм человека, которые могут приводить к тяжелым нарушениям слуха. Было установлено, что COVID-19 способен проникать в клетки тела не только в легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Также потерю слуха может спровоцировать появление частиц коронавируса в тканях внутреннего уха человека.

