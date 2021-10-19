Эксперт назвала наиболее распространенные осложнения после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
У людей, переболевших коронавирусом, наиболее часто среди осложнений встречаются изменения со стороны нервной системы, рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По ее словам, согласно исследованиям, в первую очередь COVID-19 поражает нервную систему.
"Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", – рассказала эксперт.
Также, по ее словам, переболевшие коронавирусом сталкиваются с выпадением волос, изменениями кожи, нарушениями слуха и зрения.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию людей, однако прямое воздействие вируса на клетки половых органов пока изучается.
По словам инфекциониста, COVID-19 может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, при этом он отметил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет.
Врачи рассказали, сколько дней человек болеет коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: