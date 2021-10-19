Эксперт назвала наиболее распространенные осложнения после коронавируса

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У людей, переболевших коронавирусом, наиболее часто среди осложнений встречаются изменения со стороны нервной системы, рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, согласно исследованиям, в первую очередь COVID-19 поражает нервную систему.

"Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", – рассказала эксперт.

Также, по ее словам, переболевшие коронавирусом сталкиваются с выпадением волос, изменениями кожи, нарушениями слуха и зрения.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию людей, однако прямое воздействие вируса на клетки половых органов пока изучается.

По словам инфекциониста, COVID-19 может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, при этом он отметил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет.

