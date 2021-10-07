Иммунолог рассказала, по кому сильнее всего бьет постковидный синдром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что наиболее тяжело постковидный синдром проходит у тревожных людей.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила официальное определение постковидного синдрома. В опубликованном документе говорится, что такое состояние у некоторых людей иногда возникает через три месяца после начала болезни и длится по меньшей мере два месяца.
По словам специалиста, постковидный синдром зачастую сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией вплоть до депрессии и апатии.
При этом симптомы у каждого человека проявляются по-разному, говорит иммунолог. Тем не менее, по ее словам, в первую очередь постковидный синдром бьет по тревожным людям.
Эксперт добавила, что восстановление организма – это вопрос времени. "Все это восстанавливается, организм приходит в себя. Но все зависит от степени поражения. Если это какая-то депрессия, я все-таки рекомендую обратиться к специалисту", – заключила Ярцева.
Ранее глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра "Вектор" Александр Семенов рассказал, что перенесшие коронавирус люди, которые не прошли ревакцинацию, могут тяжело заболеть гриппом. По словам эксперта, COVID-19 губительно действует на иммунитет, поэтому они находятся в группе риска.
Читайте также
Медведева Светлана
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: