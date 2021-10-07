Иммунолог рассказала, по кому сильнее всего бьет постковидный синдром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что наиболее тяжело постковидный синдром проходит у тревожных людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила официальное определение постковидного синдрома. В опубликованном документе говорится, что такое состояние у некоторых людей иногда возникает через три месяца после начала болезни и длится по меньшей мере два месяца.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Часто при этом наблюдается повышенная утомляемость, слабость, отсутствие сил, нередко бывают осложнения на психику.

По словам специалиста, постковидный синдром зачастую сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией вплоть до депрессии и апатии.

При этом симптомы у каждого человека проявляются по-разному, говорит иммунолог. Тем не менее, по ее словам, в первую очередь постковидный синдром бьет по тревожным людям.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Это люди, которые в принципе подвержены тревоге и каким-то переживаниям. У них, конечно, часто это ярко сопровождается. Даже легкая форма COVID-19 выбивает их из колеи. В первую очередь это те люди, которые очень сильно боятся коронавируса.

Эксперт добавила, что восстановление организма – это вопрос времени. "Все это восстанавливается, организм приходит в себя. Но все зависит от степени поражения. Если это какая-то депрессия, я все-таки рекомендую обратиться к специалисту", – заключила Ярцева.

Ранее глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра "Вектор" Александр Семенов рассказал, что перенесшие коронавирус люди, которые не прошли ревакцинацию, могут тяжело заболеть гриппом. По словам эксперта, COVID-19 губительно действует на иммунитет, поэтому они находятся в группе риска.



Медведева Светлана