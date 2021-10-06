Медики заявили об угрозе появления более тяжелых последствий COVID-19 у детей

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Врачи обеспокоены угрозой появления более тяжелых последствий коронавирусной инфекции у детей, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин на II Международном форуме "Дни вирусологии – 2021", сообщает ТАСС.

По его словам, в Петербурге был зафиксирован рост числа пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заболевании COVID-19. В Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА поступило 19 детей с симптомами данного заболевания, при этом 12 детей наблюдались в условиях реанимации и интенсивной терапии.

Лобзин уточнил, что дети были доставлены в медучреждение со стойкой лихорадкой в течение трех дней, с респираторными нарушениями, также у многих наблюдалась экзантема.

"Мы не знаем, сколько детей перенесло ковид бессимптомно, эта цифра нам неизвестна, к сожалению. В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по нашему центру 2–3 случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей", – заявил специалист.

Отмечается, что болезнь Кавасаки встречается редко. Среди ее симптомов – воспаление кровеносных сосудов, сыпь, а также отек миндалин и пересыхание губ. Заболевание поражает только детей в возрасте до 5 лет. В случае осложнений коронавируса симптомам Кавасаки оказались подвержены дети всех возрастов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали возраст, в котором дети наиболее уязвимы к коронавирусу. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в наибольшей опасности находятся дети до года и подростки в возрасте от 14 лет.

Кроме того, повышенная частота заболеваемости фиксируется у подростков в возрасте от 14 лет. Отмечается, что основная причина этого – повышенная социальная активность и мобильность подростков.