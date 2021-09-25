В Роспотребнадзоре рассказали, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к коронавирусу

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Россиянам объяснили, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к коронавирусу. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Специалист сообщил, что самой уязвимой группой являются дети до года.
"Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента", – объяснил врач.
Кроме того, повышенная частота заболеваемости фиксируется у подростков в возрасте от 14 лет. Горелов считает, что основная причина этого – повышенная социальная активность и мобильность подростков.
"Вторая причина повышения вовлеченности подростков в эпидпроцесс обусловлена сменой геноварианта коронавируса на дельта-штамм, который сейчас, по сути, является доминирующим в России и мире", – продолжил эксперт.
Он добавил, что инфекция протекает у детей относительно легко по сравнению со взрослыми.
Ранее специалист рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в различных российских регионах.
По словам Горелова, в стране на протяжении восьми недель наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом в данный момент в регионах РФ фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса.
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