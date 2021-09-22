В России выявили 19 706 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 19 706 новых случаев коронавируса. В 1 662 (8,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришелся 1 991 случай, на Санкт-Петербург – 1 521, на Московскую область – 986, на Самарскую область – 531, на Свердловскую область – 515, на Воронежскую область – 494, на Нижегородскую область – 493, на Ростовскую область – 467, на Пермский край – 462, на Омскую область – 376.

Всего в России зарегистрировано 7 333 557 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Москве, Республике Алтай, Магаданской области и Бурятии.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 817 человек, за весь период пандемии скончались 200 625 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 102 человека, за все время – 6 542 213.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее случаи инфицирования данным штаммом коронавируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1%.