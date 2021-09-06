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Общество

15:50

В ВОЗ ответили на сообщения о способности "Мю"-штамма обходить защиту антител

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Для того чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования. Об этом РИА Новости заявили во Всемирной организации здравоохранения.

"Данные, предоставленные Рабочей группой ВОЗ по эволюции вирусов, указывают на то, что иммунитет, выработанный в результате предшествующей инфекции или вакцинации, может быть не таким сильным против этого варианта. Для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования", – сказали в ВОЗ.

Ранее ВОЗ отнесла "колумбийский" вариант коронавируса "Мю" к штаммам, вызывающим интерес.

К настоящему времени случаи инфицирования данным вариантом вируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 пока не превышает 0,1 процента.

В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"

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