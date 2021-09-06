В Минздраве РФ оценили влияние нового штамма на точность тест-систем на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Точность российских тест-систем на коронавирус остается высокой, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", – приводит слова первого замглавы Минздрава РИА Новости.
В четверг, 2 сентября, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса. Она добавила, что они могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории России.
Ранее американские ученые выяснили, что основной причиной летальных исходов при COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции или чрезмерная реакция иммунной системы, как считалось раньше.
Также специалисты не смогли найти доказательств того, что смерть пациентов могла быть вызвана вторичной бактериальной инфекцией, тем не менее они отметили, что это может быть связано с приемом антибиотиков участниками исследования. Помимо этого, не подтвердились и предположения о том, что вирус провоцирует чрезмерную реакцию иммунной системы.
В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"
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