В РФ создали быстрые тест-системы для выявления штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса, передает ТАСС.

"Очень важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, включая последние линии – "Дельта", "Дельта-плюс", – заявила глава Федерального медико-биологического агентства.

Скворцова добавила, что тест-системы также могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории РФ.

Сергей Собянин ранее призвал жителей столицы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.

В России выявлено 6 937 333 случая COVID-19, вылечились 6 199 379 человек, скончались 184 014.

