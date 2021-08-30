Собянин призвал москвичей быть готовыми к любому развитию ситуации с COVID-19

16:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Необходимо быть готовыми к развитию любых сценариев ситуации с коронавирусом в столице и не заниматься гаданием на этот счет, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", – сказал Собянин.
Мэр столицы выразил уверенность в том, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам.
"В предыдущие сильные волны (система здравоохранения) всегда оказывала помощь всем москвичам – и амбулаторную, и стационарную. Скорая помощь продолжала работать", – отметил градоначальник.
Собянин также подчеркнул, что количество тяжелобольных пациентов, остающихся сейчас в больницах, несоизмеримо с тем, что было раньше в пики заболевания.
Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране. Он также подчеркнул: нельзя считать, что коронавирус в городе исчез полностью.
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране
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