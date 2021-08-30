Собянин призвал москвичей быть готовыми к любому развитию ситуации с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Необходимо быть готовыми к развитию любых сценариев ситуации с коронавирусом в столице и не заниматься гаданием на этот счет, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", – сказал Собянин.

Мэр столицы выразил уверенность в том, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам.

"В предыдущие сильные волны (система здравоохранения) всегда оказывала помощь всем москвичам – и амбулаторную, и стационарную. Скорая помощь продолжала работать", – отметил градоначальник.

Собянин также подчеркнул, что количество тяжелобольных пациентов, остающихся сейчас в больницах, несоизмеримо с тем, что было раньше в пики заболевания.

Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране. Он также подчеркнул: нельзя считать, что коронавирус в городе исчез полностью.