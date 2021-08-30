Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, в каком случае в городских школах могут организовать дистанционный формат обучения. По ее словам, для этого необходимо заявление, подписанное всеми родителями в классе.

"Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребенок учится по какой-то индивидуальной программе, но в первую очередь в силу его болезни либо из-за профессионального занятия спортом, которое требует большого отрыва от процесса обучения", – добавила она.

Ракова напомнила, что если один ученик в классе заболеет, то на карантин и дистанционный формат должны будут уйти все его одноклассники.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичная система образования готова к началу нового учебного года. Он добавил, что власти продолжают совершенствовать ее: строить, реконструировать, оснащать школы новым оборудованием, новыми технологиями.