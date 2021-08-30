Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

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Учеников школ Москвы не обяжут сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны", – объявила она.

Ракова уточнила, что недопуск в образовательное учреждение возможен, но при наличии признаков ОРВИ или предшествующих контактов с заболевшими коронавирусом. Заммэра назвала такие условия фактором существенного снижения рисков распространения инфекции.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичная система образования готова к началу нового учебного года. Он добавил, что власти продолжают совершенствовать ее: строить, реконструировать, оснащать школы новым оборудованием, новыми технологиями.