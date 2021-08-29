Власти Москвы рассчитывают провести учебный год в очном режиме – Собянин

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцину от коронавируса получили более 80% педагогов столицы. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину", – сказал он.
Градоначальник отметил, что в минувшем учебном году московские школьники достойно сдали экзамены. Помехой для них не стало даже дистанционное обучение.
"Это говорит о том, что московское образование сохраняет высокий уровень", – подчеркнул Собянин.
По его словам, в Московскую электронную школу за лето были введены новые системы.
"Персональная настройка траектории учебы, портфолио, электронный дневник, электронный журнал новые. Новые возможности для контента: подгрузки самого лучшего образовательного контента даже с частных платформ, с которыми мы заключили соглашения", – пояснил мэр.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.
Кравцов подчеркнул, что детей в школы будут пускать и без прививки от коронавируса. Обязательное прохождение вакцинации для этого не требуется.
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