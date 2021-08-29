Власти Москвы рассчитывают провести учебный год в очном режиме – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцину от коронавируса получили более 80% педагогов столицы. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину", – сказал он.

Градоначальник отметил, что в минувшем учебном году московские школьники достойно сдали экзамены. Помехой для них не стало даже дистанционное обучение.

"Это говорит о том, что московское образование сохраняет высокий уровень", – подчеркнул Собянин.

По его словам, в Московскую электронную школу за лето были введены новые системы.

"Персональная настройка траектории учебы, портфолио, электронный дневник, электронный журнал новые. Новые возможности для контента: подгрузки самого лучшего образовательного контента даже с частных платформ, с которыми мы заключили соглашения", – пояснил мэр.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

Кравцов подчеркнул, что детей в школы будут пускать и без прививки от коронавируса. Обязательное прохождение вакцинации для этого не требуется.