В Минпросвещения опровергли данные, что детей без прививки от COVID-19 не пустят в школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Требований о вакцинации от коронавируса для школьников нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Таким образом он опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу.

"Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы", – ответил министр в ходе Общероссийского родительского собрания.

На собрании Кравцов также рассказал, что в российских школах усилят противоэпидемиологические меры с 1 сентября. По его словам, только соблюдение мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Министр добавил, что нет никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение.

Ранее Владимир Путин обратился с напутственным словом к российским школьникам перед началом нового учебного года. Президент отметил, что школа является важнейшим элементом в жизни человека, общества и государства, который помогает им развиваться.

Главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов назвал основные ошибки, которые совершают родители школьников. По его словам, в первую очередь это отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Османов подчеркнул, что к нарушению образовательного процесса приводит отпуск, который не совпадает с каникулами.