Путин обратился к школьникам в преддверии нового учебного года

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Владимир Путин перед началом нового учебного года обратился с напутствием к российским школьникам, особенно выделив первоклассников, которым предстоит впервые переступить порог школы 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"В преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем в добрый час!" – заявил президент на заседании Госсовета РФ по вопросам образования.

Путин отметил, что школа является важнейшим элементом в жизни человека, общества и государства, который помогает им развиваться.

"Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом. И то, как развиваются школы, – значимый показатель эффективности работы региональной и муниципальных команд", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин поддержал идею введения церемонии подъема государственного флага в школах, предложенную воспитателем детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеславом Антиповым. Он отметил, что данная церемония могла бы стать частью воспитательного процесса в школах.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.