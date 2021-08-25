Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин заявил, что в России необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако нужно учитывать возможности бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше", – сказал Путин на встрече с учителями и учениками.

Также президент выразил мнение, что важно поддерживать тех, кто приходит работать в эту сферу.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. По его словам, дистанционного обучения не предполагается.

Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.

