Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин заявил, что в России необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако нужно учитывать возможности бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше", – сказал Путин на встрече с учителями и учениками.
Также президент выразил мнение, что важно поддерживать тех, кто приходит работать в эту сферу.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. По его словам, дистанционного обучения не предполагается.
Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.
Школы с 1 сентября начнут работу в очном формате
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