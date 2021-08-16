Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", – отметил министр.

Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.

Также Кравцов поддержал позицию уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов школ и колледжей.

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