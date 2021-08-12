В Госдуме оценили предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение заморозить цены на цветы перед 1 сентября. В беседе с RT депутат призналась, что инициативу трудно реализовать на практике.

"Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня – свободная торговля, свободная конкуренция, и, конечно, традиционно в этот день повышаются цены, так было всегда", – высказалась депутат.

Идею внедрения ежегодной практики заморозки цен на самые популярные цветы в период с конца августа по начало сентября предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение он направил на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Общественник отметил, что недобросовестные продавцы в несколько раз увеличивают цены на цветы на фоне ажиотажа, ежегодно возникающий 1 сентября. Это существенно увеличивает расходы на подготовку к учебному году, справиться с которыми не помогают даже установленные меры поддержки семей с детьми-школьниками.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что внедрение такой практики россияне воспримут положительно.

"Именно в этот день мы все с удовольствием дарим нашим педагогам цветы и, конечно, обидно, что российские домохозяйства переплачивают за эту приятную обязанность подарить своему педагогу цветы", – пояснила Бессараб.

Единовременные выплаты на школьников начали перечислять с 2 августа. На подготовку к учебному году российские семьи получат по 10 тысяч рублей.