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Экономика

09:59

В России предложили замораживать цены на цветы перед 1 сентября

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с предложением рассмотреть идею ежегодной заморозки цен на цветы в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает RT.

Общественник отметил, что, несмотря на меры поддержки семей с детьми-школьниками, подготовка к учебному году по-прежнему остается довольно затратным процессом. Например, он напомнил, что некоторые недобросовестные продавцы в несколько раз увеличивают цены на цветы перед 1 сентября на фоне ажиотажа.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа – середины сентября на самые популярные "школьные" сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения "цветочных магнатов" и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам", – говорится в обращении.

2 августа родители школьников начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в преддверии начала учебного года. Планируется, что выплаты на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей.

Первоначально планировалось, что проведение выплат начнется с 16 августа, однако Владимир Путин предложил начать их ранее намеченного срока, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к новому учебному году.

Родители российских школьников начали получать единовременную выплату

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