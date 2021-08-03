В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов, сообщает RT.

Парламентарий в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Одновременно в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

Депутат напомнил, что с сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях России предоставляется бесплатное горячее питание для всех школьников 1–4-го классов.

С 1 декабря россияне начали получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале госуслуг. В Минтруде пояснили, что персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Уведомления о положенных мерах поддержки, предоставляемых министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями, будут приходить родителям, пенсионерам, безработным и другим категориям граждан.

Как подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков, россияне не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются.