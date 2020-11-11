В ГД предложили списывать ипотечные кредиты молодым семьям при рождении третьего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили списывать ипотечные кредиты молодым семьям при рождении третьего ребенка. Автором идеи выступил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин.

"По нашему мнению, у молодежи должно быть бесплатное жилье. Ипотечные кредиты должны списываться полностью при рождении третьего ребенка. Этот закон не сможет действовать напрямую, если не будут заложены необходимые нормы ко второму чтению", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что материнский капитал можно будет использовать для сельской ипотеки. Он отметил, что сегодня правительство планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основе которых функционирует сельская ипотека.

Также стало известно, что правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки. Сообщалось, что мера коснется тех семей, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.